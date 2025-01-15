ФК «Урал» покидает Эрик Бикфалви

ФК «Урал» и нападающий Эрик Бикфалви договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Румынский футболист играл за екатеринбургскую команду 8 лет и стал настоящей легендой клуба. В составе «Урала» он провел 277 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста.

«Игроком «Урала» Эрик стал в январе 2017 года. Первый же матч румынского футболиста за нашу команду навсегда вошел в историю ФК «Урал». Уступая 0:3 в 1/4 финала Кубка России «Краснодару», «шмели» сравняли счет и затем обыграли «быков» по пенальти. А два из трех голов в основное время забил Эрик. Такой же яркой, зрелищной, красивой стала карьера Эрика в Екатеринбурге, который играл с полной самоотдачей.

От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы еще обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. Команду тренирует Олег Шатов, в прошлом выступавший за сборную России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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