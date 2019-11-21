На 12 тысяч кресел со стадиона «Екатеринбург арена» подано 90 тысяч заявок

Кресла с временных трибун стадиона «Екатеринбург Арена» будут распределены по муниципалитетам не раньше 2021 года. На 12 тысяч кресел подано более 90 тысяч заявок от различных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил на заседании согласительной комиссии по бюджету замминистра физкультуры и спорта Сергей Набоких, отвечая на вопрос депутата Михаила зубарева.

Набоких пояснил, что в данный момент кресла – это собственность стадиона, а стадион принадлежит ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В начале следующего года стадион будет принят в областную собственность, и только после этого регион получит право выделять деньги на его реконструкцию. Следует понимать, что демонтаж временных трибун – это тоже часть реконструкции, отметил Набоких. Скорее всего, работа над проектом займет весь 2020 год, а сама реконструкция начнется в 2021 году. Причем дележ трибун тоже обещает быть непростым – на каждое кресло получено уже как минимум семь заявок.

Напомним, в 2018 году на стадионе «Екатеринбург Арена» прошло несколько матчей чемпионата мира по футболу. После его окончания на разборные конструкции стадиона начали претендовать сразу несколько муниципалитетов области, причем Екатеринбург тоже сделал заявку. Переносные зрительские места могут пригодиться, например, стадиону «Юность».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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