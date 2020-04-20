Временные трибуны «Екатеринбург Арены» получат восемь муниципалитетов

Свердловские власти определили список городов, которые получат демонтированные временные трибуны футбольного стадиона «Екатеринбург Арена». Муниципалитеты указаны в документации конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по реконструкции спортивного комплекса. Всего будет распределены конструкции на 12 тысяч зрительских мест.

Самая крупная партия трибун (5 тысяч мест) отправится на футбольное поле ледовой арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Две тысячи мест получит стадион «Труд» в Полевском округе, 1,5 тысячи мест – стадион «Космос» в Каменске-Уральском. Трибуны по тысяче мест ожидают футбольное поле в Ревде и стадион «Центральный» в Красноуфимске. Физкультурно-спортивный центр в поселке Верхняя Синячиха, стадион «Энергия» в поселке Монетном и стадион «Колос» в Талице получат по 500 зрительским мест.

Отметим, что в областное министерство спорта поступило 90 тысяч заявок от муниципалитетов. Среди них был Ирбит, которому временные трибуны обещал глава свердловских единороссов Виктор Шептий, а также екатеринбургский стадион «Юность». Но в итоге этих объектов не оказалось в списке.

Согласно документации, проектно-изыскательные работы начнутся в мае 2020 года и завершатся через семь месяцев. В конце текущего года планируется приступить к демонтажу временных конструкций «Екатеринбург Арены». После разбора контур стадиона закроют металлическими конструкциями и ветрозащитным экраном. Также будут установлены проекционные экраны со стороны улиц Репина и Татищева.

Помимо этого строители переоборудуют медиатрибуны в места для зрителей (2 300 мест), утеплят подтрибунные помещения с буфетами, установят козырьки безопасности на секторе «А» в зоне прохода футболистов и VIP-гостей, также планируется строительство дополнительного транспортного КПП, возведение постоянных камер хранения, оборудование на секторе «D» музея спорта и спортивных достижений (площадь 800 квадратных метров) и другое благоустройство, предусмотренное в рамках концепции «Наследие ЧМ-2018».

Начальная цена контракта на проведение работ составляет 38,8 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета. Аукцион пройдет 29 апреля.

Ранее замминистра спорта региона Серей Набоких отмечал, что затраты на демонтаж временных трибун составят около 500 миллионов рублей. Эти работы будут профинансированы из федеральной казны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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