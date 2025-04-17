Спортивный чиновник объяснил, почему временные трибуны «Екатеринбург Арены» до сих пор не убрали

Свердловское правительство не может добиться федерального финансирования на реконструкцию футбольного стадиона «Екатеринбург Арена». На демонтаж временных трибун требуется не менее 1 миллиарда рублей. Об этом заявил заместитель министра спорта Свердловской области Сергей Набоких на заседании бюджетной комиссии в Екатеринбургской думе.

«Мы затратили деньги на проект [реконструкции стадиона], прошли экспертизу в Москве. Реализация проекта планировалось на 2023 год, но мы к нему не приступили, потому что федеральное финансирование затормозили. Тогда в Минспорта РФ нам сказали, что в Екатеринбурге будет Универсиада, ожидается аншлаг, и трибуны надо оставить. После того как все прошло, Федерация не подтверждает средства на софинансирование. А порядок цифр – 1 миллиард рублей, в одиночку мы не справимся. Тем не менее мы прорабатываем этот вопрос с федеральным министерством», – сказал Сергей Набоких.

Сборно-разборные боковые трибуны на «Екатеринбург Арене» появились после очередной реконструкции стадиона для проведения матчей ЧМ-2018. Так подрядчики выполнили требования FIFA по вместимости спортивного сооружения (не менее 35 тысяч мест). Временные трибуны на 12 тысяч мест планировали разобрать еще в 2020 году и распределить по спортивным площадкам свердловских муниципалитетов. На работы закладывалось 500 миллионов рублей, затем сумма выросла до 1,2 миллиарда. Сроки демонтажа трибун постоянно пересматриваются.

Весной 2022 года FISU лишила Россию права проводить Универсиаду-2023. Вместо студенческих Игр в Екатеринбурге состоялся международный фестиваль университетского спорта с участниками из стран СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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