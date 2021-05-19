На «Екатеринбург-Арену» хотят потратить еще 1,2 млрд

При верстке федерального бюджета на следующий год Минспорту РФ рекомендовано найти возможность профинансировать новую реконструкцию стадиона «Екатеринбург-Арена». Цена вопроса – около 1,2 млрд рублей.

Об этом говорится в решении комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. «При формировании проекта федерального бюджета рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на финансирование следующих мероприятий по реконструкции и строительству объектов спортивной инфраструктуры в Свердловской области: «Адаптация спортивного стадиона «Екатеринбург-Арена» для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период», – цитирует документ ТАСС.

Как уже сообщал «Новый День», в рамках адаптации стадиона к дальнейшей эксплуатации планировалось, в частности, демонтировать временные трибуны на 12 000 мест, которые были построены при реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу – 2018, чтобы обеспечить вместимость 35 тысяч человек. Напомним, общая стоимость реконструкции стадиона при подготовке к ЧМ-2018, которая продолжалась более двух лет, составила более 13 млрд рублей. Кроме того, сразу было известно, что демонтаж временных сборно-разборных трибун обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. После демонтажа трибуны планируется передать в муниципалитеты Свердловской области.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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