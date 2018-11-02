Выставки насосов и картин, платные туалеты и конкуренция с конгресс-холлом: что ждет «Екатеринбург Арену» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла дискуссия по поводу судьбы «Екатеринбург Арены» ‒ после завершения Чемпионата мира по футболу – 2018 (а на Урале прошло четыре матча), загрузку стадиона едва ли можно назвать полной. При этом только ежегодные траты на содержание объекта составят 365 млн рублей в год. И это не считая средств, вложенных в реконструкцию, которая, по последним оценкам, составила около 13 млрд рублей.

Оксана Тищенко

По словам директора «Екатеринбург Арены» Оксаны Тищенко, на стадионе должны «проходить все знаковые события в жизни города». «Это первый концепт. Второй ‒ выйти на окупаемость. Это реальный план, а не иллюзия, но не за год-два-три, я думаю, семь-десять лет. Третий – развитие прилегающей инфраструктуры. Люди должны приходить сюда вне зависимости от событий. Прогуляться по территории, выпить кофе, полюбоваться архитектурой стадиона. Это вопрос времени и инвестиций», ‒ заявила она.

Оксана Тищенко и Эдуард Кубенский

Архитектор Эдуард Кубенский же раскритиковал архитектуру стадиона. «Мне она не нравится, она отвратительная ‒ этот поток, плитка, стулья эти, украинские, по-моему. 365 млн на содержание стадиона в год ‒ это миллион в день. Мы явно этих денег не заработаем. Поэтому выход ‒ продавать все, что только можно ‒ сделать платным вход в туалет, открывать выставочные залы, спортивные мероприятия. Надо все продавать. Не стыдясь», ‒ предложил он.

Оксана Трофимова-Ниденталь

Исполнительный директор «Конгресс-бюро Екатеринбурга» Оксана Трофимова-Ниденталь заявила, что «мы не осознаем факта, что встроены в сеть мировой инфраструктуры» благодаря стадиону. «Это позволяет получать мировых заказчиков. Мы уже внутри этой глобальной системы. В регионе больше таких объектов нет. Например, «Газпром» готовит зимнюю спартакиаду в Екатеринбурге, и арену рассматривают как площадку для проведения летней тоже. Ростех планирует создание общества «Трудовые резервы» и проведение чемпионатов в Екатеринбурге. У нас проводится WorldSkills. В ноябре, например, уже запланировано на арене мероприятие для мирового производителя насосов. И еще есть кейс ‒ экскурсии, квесты для туриндустрии», ‒ заявила она.

Антон Гиренко-Коцуба

По словам члена общественной палаты Екатеринбурга Антона Гиренко-Коцубы, площадку нужно продавать. «Люди устали от событийного героизма – соберемся, все деньги потратим, а потом трава не расти. Какой смысл сейчас подводить итоги чемпионата мира? Он прошел, все, надо жить дальше. Нам повезло: у нас огромный город и место в центре города. Саранску, например, не повезло. У них стадион будет гнить, как в Рио. Но надо, чтобы наш стадион был универсальным. Мне, например, как организатору мероприятий, не нравится площадка «Екатеринбург-Экспо». Если арену можно будет использовать, я буду доволен всем», ‒ отметил он.

Глава Дирекции городских праздничных мероприятий Илья Марков заявил, что с помощью арены Екатеринбург может стать «чуть первее, чем Казань, Саранск или Калининград». «Надо креативить и пахать. Например, мы будем готовить большое событие к 300-летию в расчете на арену», ‒ сказал он.

Илья Марков

Он пояснил «Новому Дню», что строительство конгресс-холла, которое ведется сейчас рядом с «Екатеринбург-Экспо», не спровоцирует конфликта между двумя такими крупными площадками. «У них разный формат. Конгрессник будут использовать для закрытых мероприятий, а стадион ‒ открытое городское пространство. Тут есть место вокруг стадиона и сама чаша. Это преимущества арены. Вряд ли он будет окупаем без нормальной спортивной составляющей, а конгрессник ‒ это форумы, симпозиумы, концерты. Потому что звезд, которые могут собрать стадион, к нам приезжает не так много. Конгрессник более понятный и простой с точки зрения его заполняемости. Будет нормальная конкуренция, можно выстраивать ее вместе», ‒ сказал собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 02.11.18

Благоустройство Шарташского парка потребовало еще 236 миллионов. / Социолог: екатеринбуржцы хотят «Экспо» только ради метро. / «Титановая долина» получит еще почти 700 млн из бюджета: куда уходят деньги ОЭЗ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»