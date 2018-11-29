Куйвашев велел Высокинскому найти у частников деньги на новые трамваи

Губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании правительства заявил, что все поставленные ранее планы по развитию Екатеринбурга должны быть выполнены, невзирая на то, что «Экспо-2025» пройдёт в Японии. Для этого и областное правительство, и глава Екатеринбурга должны приложить максимальные усилия для привлечения частных инвестиций.

Персональное поручение губернатор дал Александру Высокинскому – обеспечить модернизацию трамвайного парка Екатеринбурга за счёт частно-государственного партнёрства. «Пока я здесь вижу пробуксовки. Почти год назад мы приняли решение, до сих пор готовятся документы для передачи в концессию имущества ЕТТУ. Александр Геннадьевич, я обращаю на это внимание», – заявил Куйвашев.

Два других приоритета для областного правительства, заявил губернатор, – это наполнение существующих и строящихся выставочных и конгресс-центров, а также проектирование и строительство ВИЗа-Правобережного.

Беспокойство губернатора о загрузке строящихся конгресс-центров понятно. Уже сейчас многие эксперты высказывают сомнение в необходимости стройки, на которую тратятся бюджетные миллиарды, и востребованности ее в дальнейшем. Обслуживание таких объектов выливается в немалые деньги, а загрузка их мероприятиями, с учетом расположения на окраине Екатеринбурга, может оказаться нелегкой задачей. Окупать расходы на экспо-площадке пытаются за счет пивных фестивалей, на центральном стадионе – за счет выставки насосов.

Кроме того, губернатор предупредил подчиненных, что прямо сейчас работает над оптимизацией структуры областного правительства и будет очень строго спрашивать и за освоение областных денег и за эффективность привлечения федеральных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.18

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