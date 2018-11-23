Не хватило голосов: Екатеринбург снова остался без «Экспо», проиграв Осаке

Екатеринбург не выиграл право на проведение «Экспо-2025». Таковы итоги голосования на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, которая завершилась в Париже. Победу одержала Осака. За этот город отдали голоса 92 делегата. Баку выбыл после первого тура. Российскому же претенденту достался 61 голос. Напомним, это уже второе поражение Екатеринбурга в борьбе за право проводить Всемирную выставку. В 2013 году город претендовал на проведение «Экспо-2020», но уступил Дубаю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 23.11.18

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