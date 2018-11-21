Переплыть Шарташ, отпустить бороду и поставить всем студентам «автомат»: уральские ВИПы дали обещания на случай победы в борьбе за «Экспо-2025»

Сегодня утром гонщик Сергей Карякин в шутку дал обещание на случай победы заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки в 2025 году. Он пообещал назвать дочку «Экспо». Хоть его заявление после опровергли, уральские ВИПы присоединились к флешмобу, устроенному гонщиком, и дали нашему агентству свои собственные зароки и обещания на случай победы 23 ноября.

Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин пообещал «Новому Дню», что в случае победы Екатеринбурга отрастит бороду. «Если победим, не буду бриться», ‒ сказал он.

Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров дал обещание, связанное с его преподавательской деятельностью в Уральском государственном юридическом университете, которое не может не порадовать студентов. «Обещаю поставить всем студентам с первого раза зачет по избирательному праву», ‒ сказал собеседник агентства.

Директор «Комсомольской правды» в Перми Мария Базунова тоже сделала заявление по поводу «Экспо». «Если в пятницу Екатеринбург выиграет право проведения выставки, вернусь жить в Екатеринбург», ‒ пообещала она «Новому Дню».

Шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков рассказал нашему агентству, что совершит необычный заплыв, если городу достанется право проведения Всемирной выставки. «Если Екатеринбург победит, переплыву озеро Шарташ. Причем с флагом «Экспо» в одной руке», ‒ сказал он «Новому Дню».

Депутат ЕГД Дмитрий Сергин, кстати, тоже замахнулся на рекорд в плавании, если Екатеринбург победит. «У меня есть одна тайная мечта – хочу переплыть Босфор. С удовольствием дал бы такое обещание, но это шесть километров по открытой воде и нужно еще тренироваться для такого заплыва. Так что буду стараться до 2025 года», ‒ объяснил депутат.

Политолог и коллега Сергина по гордуме Константин Киселев пообещал дописать книгу. «Обещаю дописать книгу и издать ее в 2019 году. Эта книга будет посвящена различным поучительным историям из политики разных стран. Такой клиповый формат. Может быть, в случае победы Екатеринбурга посвящу одну из статей «Экспо», подумаю над этим», ‒ рассказал он «Новому Дню».

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин, в свою очередь, вдохновился примером гонщика Сергея Карякина. «Дочку «Экспо», конечно, называть не буду, но обещаю переименовать кота Митю. Вы его, возможно, помните. Когда я несколько дней жил в бараке в городе Серове, там родился котенок. Жители назвали его Димой и подарили мне. А я уже переименовал в Митю. Конечно, не очень просто второй раз переименовывать кота, но что не сделаешь ради развития родного города», ‒ пообещал парламентарий.

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер отказался спортивных рекордов, но придумал кое-что другое. «Дерево посажу ‒ 10 штук, тряхну стариной и родим сына, дом не успею построить, но готов помочь в налаживании пассажироперевозок. С грязью сложнее ‒ она непобедима, так и умрем в грязи. Но это будет наша особинка», ‒ сказал он.

Его коллега по ЗССО Александр Ивачев тоже решил сосредоточиться на зеленых насаждениях. «В случае победы Екатеринбурга мы обязуемся создать геоглиф – высадить деревья в таком порядке, чтобы со спутника они выглядели, как логотип «Экспо», ‒ пообещал депутат.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

Свердловская область не вошла даже в топ-40 лучших регионов по экономическому росту. / С конца ноября из Екатеринбурга станут летать самолеты в Челябинск. / Напоить, накормить и спать уложить. Отельеры и рестораторы готовятся к «Экспо-2025». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»