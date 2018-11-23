Заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025» в Париже представит глава Минпромторга Денис Мантуров

Российскую делегацию на генассамблее Международного бюро выставок, где сегодня определится город-хозяин «Экспо-2025», возглавит глава Минпромторга Денис Мантуров. Вместе с ним заявку Екатеринбурга представят генеральный директор оргкомитета футбольного ЧМ «Россия-2018» Алексей Сорокин, оперная певица Аида Гарифуллина и гендиректор российского заявочного комитета «Экспо» Александр Чернов, сообщили в департаменте информационной политики.

Финальные презентации городов-претендентов начнутся в 15:15 по уральскому времени. Российская делегация будет выступать третьей. Голосование делегатов Генеральной ассамблеи начнется в 19:00.

Напомним, Екатеринбург соревнуется за право проведения международной выставки с городами Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Тема российской заявки – «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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