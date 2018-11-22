Планы, обещания и потраченные миллионы. Почему Урал ждет победы в борьбе за «Экспо»

Уже завтра, 23 ноября, станет известна судьба заявки Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2025». В Париже соберется Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, страны-участницы ‒ их больше 160 ‒ выберут победителя. Напомним, претендентов трое ‒ японская Осака, азербайджанский Баку и российский Екатеринбург. Французская столица, которая также претендовала на право проведения Всемирной выставки, взяла самоотвод в этом году. Голосование начнется в 15:00 по центральноевропейскому времени ‒ в Екатеринбурге будет 19:00. Примечательно, что голосование будет закрытым, в зал попадут только представители официальных делегаций стран, поэтому трансляции не будет, однако представители российского заявочного комитета обещали устроить онлайн в соцсетях.

В победе Екатеринбурга уверены многие ‒ накануне известные уральцы даже дали обещания «Новому Дню» в случае выигрыша отращивать бороды, устраивать мегазаплывы и ставить автоматом зачеты студентам. Простые уральцы тоже не против, чтобы «Экспо-2025» прошло в Екатеринбурге, ‒ в этом убедились корреспонденты агентства, опросив жителей города. Аргументы екатеринбуржцев в пользу Всемирной выставки смотрите в видеосюжете «Нового Дня».

Горожане оценили шансы Екатеринбурга

Пока же не лишним будет вспомнить, как складывалась судьба заявки Екатеринбурга. О том, что город поборется за «Экспо-2025», стало известно в 2013 году. Тогда, пять лет назад, уральская столица проиграла заявочную кампанию на право проводить Всемирную выставку в 2020 году. Победу в ноябре 2013-го присудили Дубаю. А уже в декабре на пресс-конференции по итогам года свердловский губернатор Евгений Куйвашев сделал заявление о начале новой кампании. «Благодаря заявочной кампании про нас теперь знают в мире – как минимум 168 стран. Раньше про нас, кроме того, что здесь убили царя и тут холодно, никто не знал. Поэтому мы и дальше будем участвовать в конкурсах на проведение глобальных событий. В частности, на право проведения «Экспо-2025», сначала на внутрироссийском этапе, конечно», ‒ сказал тогда он.

Основная работа, впрочем, началась только спустя три года, в 2017-м. Как и в прошлую кампанию, не обошлось без обещаний ‒ как изменится Екатеринбург, если одержит победу. Например, в Кольцово пообещали построить новый международный терминал ‒ за отелем «Анжело». Как заявил исполнительный директор аэропорта Алексей Пискунов, Кольцово подошел к максимальной пропускной способности. «Годом раньше – годом позже нам придется строить новый международный терминал. В любом случае, если будет выиграна «Экспо-2025», город получит мощнейший толчок, как было с ШОС: были построены отели, дороги, выставочные центры – и сразу в Екатеринбурге стали проводить больше мероприятий высокого уровня», – говорил он.

Куда более обнадеживающе для жителей Екатеринбурга прозвучали заявления президента России Владимира Путина, который пообещал, что в случае победы уральской столицы в ней будет «развернута целая программа по улучшению городской среды». «Это связано с транспортной инфраструктурой, с развитием города, со строительством линии метро, монорельса, парковой зоны. Все это, конечно, пойдет на пользу развитию региона», – говорил Путин в апреле этого года на встрече с членами комиссии Международного бюро выставок.

Кстати, социологи, проводившие опросы жителей Екатеринбурга по поводу «Экпо-2025», отметили, что горожане ждут выставку, чтобы сбылась их самая заветная мечта. «Чего ждут от мегасобытий горожане? На фокус-группах мы спрашивали про «Экспо». Выяснилось, что люди мало представляют, что это будет такое. «Наконец-то построят метро» – все высказывания сводятся к этому. Это мечта города», ‒ заявил глава фонда «Социум» Александр Долганов.

Что касается денежного довольствия, которое должен дополнительно получить Екатеринбург в случае победы в борьбе за «Экспо-2025», то здесь только за последний год цифры назывались разные. Например, на той же встрече с представителями МБВ Владимир Путин сказал, что для проведения выставки в Екатеринбурге будут возведены объекты инфраструктуры примерной стоимостью 1,5 миллиарда евро. «Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов. Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в этой работе», ‒ сообщал глава государства.

За полгода до этого Аркадий Дворкович, возглавлявший тогда оргкомитет по продвижению заявки, говорил, что объем инвестиций в инфраструктуру к выставке составит 100-150 млрд рублей. Уже к июлю 2018 года смета выросла ‒ как сообщал тогда глава российского Минпромторга Денис Мантуров, в случае победы Екатеринбурга, речь будет идти уже о 200 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на создание «инновационного кластера с девелопментом». Министр говорил о строительстве Экспо-городка на Большом Конном полуострове ‒ местные власти выделили участок в 555 гектаров на ВИЗе, где должны разместиться площадки будущего выставочного комплекса и сопутствующая инфраструктура. Еще в октябре 2017-го этой территории был придан особый статус, который запрещает в течение трех лет оформлять земельные участки в частную собственность, строить на них новые здания или реконструировать старые, а также проводить другие работы, за исключением ремонта для поддержания сооружений в технически безопасном состоянии. Местных жителей решение городских властей не на шутку взволновало ‒ одни стали переживать, что старые бараки, в которых они обитают, предадут огню, другие ‒ мечтать о том, что будут продавать квартиры втридорога.

Впрочем, как тот, так и другой сценарий пока чисто гипотетические ‒ все станет ясно завтра, если заявку Екатеринбурга поддержат хотя бы 2/3 стран ‒ участниц Генассамблеи МБВ. При этом надо напомнить, что голосование будет тайным, поэтому неизвестно, оправдают ли себя труды российских чиновников и бизнесменов, налаживавших международные связи. Здесь стоит напомнить, что деятельность экс-главы АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» Светланы Сагайдак на этом поприще оценивалась неудовлетворительно, в частности, такую оценку ей давали в российском МИДе. В июне ее заменили на вице-президента по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александра Чернова.

Сколько же денег было потрачено на продвижение заявки Екатеринбурга за минувшие пять лет, подсчитать сложно. Но власти ‒ как федеральные, так и региональные ‒ на этом не экономили. Только последний дополнительный транш из резервного фонда РФ составил 84 млн рублей. Деньги выделили в августе 2018-го. Ранее, в июне этого же года, свердловский бюджет отдал 100 млн рублей на продвижение заявки Екатеринбурга. В январе 2018 года местный заявочный комитет «Экспо-2025» получил областную субсидию в размере 50 млн рублей. Иногда эти деньги расходовались самым неожиданным способом. Например, одной из акций по продвижению заявки Екатеринбурга стало появление на скованном льдом городском пруду гигантских букв «Экспо». Вытаптывали их представители общественного движения #ЯЗаЭКСПО.

Добавим, что свердловские власти, как и общественность, настроены на завтрашний день оптимистично. «Необходимо будет осваивать по 200 млн ежедневно. Придется полностью перестраивать экономику, у нас сейчас даже столько рабочих рук нет», – заметил ранее министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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