Страны Африки поддержат заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025»: переговоры на себя взяли уральские бизнесмены

Африканские страны поддержат заявку Екатеринбурга на проведение международной выставки достижений ЭКСПО в 2025 году. Речь, идет, как минимум, о двух странах – Буркина-Фасо и Танзании. На очереди переговоры с Нигерией.

Как сообщает служба по связям с общественностью корпорации «Маяк» (крупнейший на Урале многопрофильный вертикально интегрированный строительный холдинг), свердловские предприниматели по просьбе главы региона Евгения Куйвашева подключились к продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «Экспо» в 2025 году. Напомним, что месяц назад 11 октября основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков и вице-президент компании Станислав Блохин встретились с послом Буркина-Фасо в России Антуаном Сомда. Уральцы рассказали дипломату о Среднем Урале, Екатеринбурге, о том, на каком высочайшем уровне прошел здесь чемпионат мира по футболу. Господин Сомда признался, что знаком с Екатеринбургом и знает его возможности, и заверил, что его страна будет голосовать в поддержку уральской столицы.

Такую же встречу 26 октября представители корпорации «Маяк» провели с послом Объединенной Республики Танзания в РФ Симоном М. Мумви. Дипломат рассказал, что также заинтересован, чтобы выставка «Экспо-2025» прошла в Екатеринбурге. На следующей неделе у уральцев запланирована встреча с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации Стивом Дэвисом Угбой.

Отметим, что голосование по определению города, который примет «Экспо-2025», состоится на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже 23 ноября.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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