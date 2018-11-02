Социолог: екатеринбуржцы хотят «Экспо» только ради метро

Жители Екатеринбурга не видят смысла в мегасобытиях, которые пытаются привести в город представители власти, ‒ кроме развития транспорта и дорожной инфраструктуры. Об этом сегодня рассказал глава фонда «Социум» Александр Долганов.

Эксперт рассказал, что социологи проводили исследования общественного мнения в Екатеринбурге по поводу Чемпионата мира по футболу-2018, а заодно выясняли, что думают горожане о возможно проведении выставки «Экспо-2025». «Даже болельщики, которые с восторгом приняли Чемпионат мира, радости по поводу гигантских материальных затрат на организацию не высказывали. Чего ждут от мегасобытий горожане? На фокус-группах мы спрашивали про «Экспо». Выяснилось, что люди мало представляют, что это будет такое. «Наконец-то построят метро» – все высказывания сводятся к этому. Это мечта города, ‒ отметил он. ‒ В первую очередь, когда спрашиваешь про выгоды, называют развязки, транспорт. Если же попросить подвести баланс между затратами и выгодами, то никто из участников опросов не готов дать однозначной оценки. Многие задаются вопросом: «Развязки хорошо, но если у вас есть деньги на них, почему все делается только под мегасобытия? И еще приходится нести затраты на стадион, который не окупится никогда. И это все понимают».

Также социолог пояснил, что людям сложно оценивать подобные мероприятия, поскольку у них нет четких данных о расходах страны. «Народ говорит: «Мы никогда не узнаем, какие затраты понесло государство на проведение Чемпионата». Они считают, что эту информацию утаивают. И народ в итоге смиряется, что все хорошее, что делается ‒ только под мегасобытия. Поэтому и ожидания от «Экспо» – только метро. Люди понимают, что бенефициары чемпионата и подобных событий – это транснациональные корпорации, правительства, крупный бизнес. И все понимают, что под шумок Чемпионата были достигнуты внутриполитические цели – затушевать негативные решения, такие, как как повышение возраста, цен на бензин, и так далее», ‒ добавил Долганов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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