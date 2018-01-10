В центре Екатеринбурга вытоптали стометровое странное слово (ФОТО)

На акватории городского пруда сегодня появилось вытоптанное на снегу слово. Горожане в нем быстро опознали народное название gluteal muscles. Оказалось – это креатив группы поддержки ЭКСПО в Екатеринбурге.

По информации общественного движения #ЯзаЭКСПО, «высота букв местами достигает ста метров, а длина линий всех букв превысила отметку в один километр». Надпись должно быть видно из иллюминатора самолета и даже с МКС ! (с оговоркой – если бы ее траектория проходила над Екатеринбургом). Уточняется, что это крупнейшее подобное слово в мире. Но с учетом того, что надпись выполнена на снегу и имеет нечеткие очертания, далеко не у всех в первого раза получается прочитать именно то, что задумали авторы.

Добавим, те, кто занимался «оформлением» городского пруда, поделились, что работа была нелегкой. «Изначально мало кто верил в успех мероприятия. Погода не самая приятная. Ночь. Многое делалось по интуиции. Но, сила воли плюс характер и лопаты активно хрустели и ломались под натиском снега. Мы не отступали и под покровом темноты прорубали линии на пруду. Нас спасал горячий чай. Спустя 4 часа произошла встреча «Союз-Аполлон»: мы замкнули букву «О» и были счастливы», – красочно описали общественники чистку снега на пруду.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.01.18

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