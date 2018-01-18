В правительстве решили уже начать тратить деньги на «Экспо-2025»: из бюджета выделят 50 млн

Заявочный комитет «Экспо-2025» в Екатеринбурге получит областную субсидию в размере 50 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня на заседании свердловского правительства и.о. министра экономики Татьяна Гладкова. Ранее сообщалось, что в рамках борьбы уральской столицы за право проведения международной выставки представители региона в ближайшие три месяца посетят 150 государств, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, окончательное решение по конкурсу заявок на «Экспо-2025» будет принято в ноябре этого года в Париже. Екатеринбург соревнуется за право проведения выставки с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Весной на Урал с целью проверки готовности городской инфраструктуры и настроений жителей приедет инспекционная комиссия Международного бюро выставок. Точная дата визита пока неизвестна.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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