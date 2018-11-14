«У нас столько рук нет»: власти не готовы осваивать миллиарды на подготовку к «Экспо-2025»

В случае получения Екатеринбургом права проведения выставки «Экспо-2025» придётся полностью перестраивать всю экономику Свердловской области. Об этом заявил сегодня на заседании согласительной комиссии по бюджету министр экономики Александр Ковальчик. Отвечая на вопрос депутата заксо Сергея Никонова, учитывался ли эффект от подготовки к Экспо при составлении прогноза экономического развития региона до 2021 года, министр ответил отрицательно. Но, добавил он, оценка необходимых затрат все же проводилась, и суммы известны. «Необходимо будет осваивать по 200 млн ежедневно. Придется полностью перестраивать экономику, у нас сейчас даже столько рабочих рук нет», – отметил Ковальчик.

Напомним, голосование по месту проведения «Экспо-2025» состоится 23 ноября в Париже.

Екатеринбург, служба информации

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