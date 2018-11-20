Екатеринбуржцы не смогут поболеть за заявку города на «Экспо-2025» – трансляции не будет

В ближайшую пятницу, 23 ноября, в Париже на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок будет определена страна-хозяйка «Экспо-2025».

На проведение претендуют, напомним, Екатеринбург, Баку и Осака. Впрочем, россияне не смогут посмотреть за ходом голосования в прямом эфире и поболеть у экранов за уральскую столицу. Как сообщил «Новому Дню» руководитель представительства заявочного комитета «Экспо-2025» в Екатеринбурге Константин Пудов, голосование будет закрытым. «В зал будут допускаться только официальные делегаты от стран. Гостей туда не пустят, поскольку это закрытое мероприятие, поэтому трансляции не будет. В прошлый раз (когда выбирали страну-хозяйку «Экспо-2020», – прим. ред.) онлайн-трансляции тоже не было», ‒ сказал он.

По словам собеседника агентства, в группах российского заявочного комитета в соцсетях, вероятно, будет устроена текстовая трансляция.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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