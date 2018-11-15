«Зачем вам это нужно? Понты». Профессор МГУ о заявке Екатеринбурга на «Экспо-2025»

Глобальные проекты вроде «Экспо-2025» или «Универсиады» едва ли можно назвать экономически оправданными. Нужна ли Екатеринбургу Всемирная выставка в 2025 году, «Новому Дню» прокомментировала член «Открытого правительства», профессор МГУ Наталья Зубаревич.

«Я очень люблю людей в Екатеринбурге, но не понимаю, зачем в это ввязались. Сейчас уродуется Красноярск, который надеялся, что ему подсыплют столько же, сколько подсыпали Казани на Универсиаду. Им дали суммарно около 10 млрд. У вас есть выставочный центр, вам, как городу, его достаточно. Опять понты, без понтов не можем», ‒ сказала она.

Напомним, судьба заявки Екатеринбурга на право проведения «Экспо-2025» решится уже на следующей неделе ‒ 23 ноября. Конкуренты уральской столицы ‒ японская Осака и азербайджанский Баку. Екатеринбург уже повторно пытается получить Всемирную выставку ‒ ранее власти претендовали на проведение «Экспо-2020», но тогда победу отдали Дубаю.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

Суд арестовал водителя «Хонды», который сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге (ФОТО). / Суд решит судьбу 262 китайских шуб ‒ их могут уничтожить. / В Красноуфимске будут судить машиниста поезда, сбившего 5-летнего мальчика. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»