Стала известна дата, когда решится судьба екатеринбургской заявки на «Экспо-2025»

Стала известна дата проведения 164 Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок в Париже. Именно на ней решится, какой из трех городов получит право на проведение «Экспо-2025». Напомним, в числе претендентов Екатеринбург, а также Баку и Осака. Как сообщили в пресс-службе МБВ, Генассамблея пройдет 23 ноября. «Все три города-кандидата выступят с презентациями в последний раз, после чего пройдет голосование», ‒ говорится в пресс-релизе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.10.18

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