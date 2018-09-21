Представлять Екатеринбург на «Экспо-2025» будет матрешка с закрытыми глазами и завязанным ртом

В Екатеринбурге выбрали дизайн символа, который представит город на «Экспо-2025». Победил проект, где матрешку изобразили с закрытыми глазами, а ее рот завязан шарфом.

Такая матрешка представит заявку города на проведение международной выставки в одном из 10 городов мира, а затем поедет в Париж на Генеральную ассамблею МБВ, где будет решено, какой город примет у себя Expo 2025.

Матрешка – победитель конкурса, кроме того, зимняя – помимо шарфа, на изображении фигуры открывается дверь в зиму, снег покрывает березу и лапы хвойных растений. «Экспо», отметим, будет проходить в летние месяцы, когда даже в Екатеринбурге уже снега нет. Еще один нюанс – скандинавский орнамент на шарфе матрешки. Кроме того, восьмиконечная звезда – это символ Азербайджана, конкурента России по заявке.

О том, что Екатеринбург будет представлять именно матрешка, стало известно в феврале этого года. Был объявлен конкурс на лучший дизайн-макет объекта. «Дизайн должен содержать в себе элементы национального стиля России и отражает тему заявки Екатеринбурга «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». Обязательные элементы дизайна: лицо женское, русское, красивое (приятное). Должна сохранятся общая стилистика матрешки, она не должна быть «арт-хаусным» объектом или быть излишне абстрактной. Национальный стиль должен читаться, но при этом дизайн должен быть современным, в духе современной России, инноваций, позитивного будущего, поддерживать посыл, отраженный в теме заявки», – описали организаторы конкурса (орфография авторская).

Конкурентами Екатеринбурга в борьбе за международную выставку «Экспо-2025» являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Еще один город-претендент, Париж, отозвал свою заявку. На сегодняшний день известно, что Япония выбрала талисманами заявки Осаки покемона Пикачу и национального персонажа Hello Kitty.

Фото с сайта artexpo2025

Екатеринбург, служба информации

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