Символом Екатеринбурга в конкурсе «Экспо-2025» будет матрешка (ФОТО)

Послом заявки Екатеринбурга в конкурсе за право проведения международной выставки «Экспо 2025» выбрана русская матрешка. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«После Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую «сложную» матрешку в истории – 72 куклы одна в другой! Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург. В ближайшее время заявочный комитет запустит в соцсетях акцию с хэштегами #Matryoshkа4Expo и #МатрешкаЗаЭкспо в поддержу нашей заявки», – написал глава региона в Instagram, заодно объявив конкурс на фотографию самой оригинальной матрешки. Победитель сможет принять участие в одной из международных поездок в поддержку екатеринбургской заявки, пообещал Куйвашев.

Напомним, конкурентами Екатеринбурга в борьбе за международную выставку «Экспо-2025» являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Еще один город-претендент, Париж, отозвал свою заявку. На сегодняшний день известно, что Япония выбрала талисманами заявки Осаки покемона Пикачу и национального персонажа Hello Kitty.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.02.18

«Я сам 5 лет пью и вижу молодежные сны», – 82-летний изобретатель лекарства от старости рассказал, когда оно появится в продаже (ФОТО). / Следователи повторно проводят обыски в компании «Золушка», поставляющей питание в школы Екатеринбурга. / Свердловскую молодежь заманят на выборы розыгрышем айфонов и гироскутеров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»