Министр иностранных дел Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на «Экспо-2025» в штаб-квартире ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне презентовал заявку Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В своей речи министр подчеркнул основные достоинства уральской столицы.

«Екатеринбург – четвертый по величине мегаполис России – крупный и динамично развивающийся экономический, научный, образовательный, культурный центр. Уникальное географическое расположение города – на стыке европейской и азиатской части страны – предопределяет его значение как важного транспортного узла. В Екатеринбурге имеются все необходимые инфраструктурные и организационные возможности для успешного проведения «Экспо-2025». Напомню, что город неоднократно принимал масштабные международные «слеты», в том числе саммиты Россия-ЕС, БРИКС, ШОС. А летом этого года – матчи Чемпионата мира по футболу. Разумеется, постоянный приоритет – комфортное пребывание и обеспечение безопасности иностранных гостей», – отметил Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия более 160 лет участвовала в выставках «Экспо», но ни разу не принимала это международное событие у себя.

По мнению министра, проведение всемирной выставки в Екатеринбурге откроет дополнительные возможности для сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и укрепит гуманитарные связи между странами.

Напомним, тема российской заявки звучит как «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений». Екатеринбург соревнуется за право принять международную выставку с Баку (Азербайджан) и Осакой (Япония). Город-победитель будет выбран на генеральной ассамблее МБВ в Париже в ноябре этого года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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