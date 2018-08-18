Екатеринбург получит еще 84 миллиона рублей на саморекламу для «Экспо-2025»

Правительство РФ распорядилось о выделении из резервного фонда 84 миллионов рублей, которые будут потрачены на продвижение заявки Екатеринбурга в борьбе за международную выставку «Экспо-2025». Деньги поступят в качестве межбюджетного трансферта Свердловской области от Минпромторга РФ. Согласно документу, средства будут направлены на финансирование не менее 15 мероприятий в рамках заявочной кампании Екатеринбурга.

Напомним, на проведение всемирной выставки «Экспо» в 2025 году претендуют Екатеринбург, Осака и Баку. Город-победитель будет назван на Генеральной ассамблее МБВ в Париже 23 ноября 2018 года.

Ранее глава российского минпромторга Денис Мантуров озвучивал, сколько денег будет потрачено, если Екатеринбург выиграет право проведения выставки «Экспо-2025». По его словам, речь идет о 200 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на создание «инновационного кластера с девелопментом».



Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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