Мантуров рассказал, что «Экспо-2025» обойдется России в 200 млрд

Глава российского минпромторга Денис Мантуров в интервью «России-24» сообщил, сколько денег будет потрачено, если Екатеринбург выиграет право проведения выставки «Экспо-2025». По его словам, речь идет о 200 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на создание «инновационного кластера с девелопментом».

«Выделена территория в 555 гектаров, где планируется создать по сути огромный, суперинновационный микрорайон, где будут размещаться экспозиции», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», местные власти выделяют под возможные павильоны Всемирной выставки территорию на Большом конном полуострове. Впрочем, пока неизвестно, потребуется ли это – лишь в ноябре этого года Международное бюро выставок определит победителя. В соперниках у Екатеринбурга – японская Осака и азербайджанский Баку.

Добавим, что сумма, заявленная Мантуровым, – в два раза больше той, чтобы была потрачена на проведение чемпионата мира по футболу в России.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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