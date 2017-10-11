Рай для мизантропов и романтиков – золотая осень на Большом Конном (ФОТО)

Полуостров Большеконный в Екатеринбурге – один из самых отдаленных районов города. Некогда он был одним из центров промышленного роста советского Свердловска, здесь работала электростанция, снабжавшая Уралмаш энергией, был построен водопровод. Правда, сейчас это типичный медвежий угол. Местные власти было взялись оживлять его, когда боролись за право проводить выставку Экспо-2020, но победа Дубая разрушила надежды на появление на полуострове ровных дорог и современной инфраструктуры вместо ухабов и хибар. Зато Большеконный – рай для мизантропов, романтиков и фотографов, ищущих декорации для съемок на пленэре. Особенно сейчас, когда в Екатеринбург пришла золотая осень.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

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