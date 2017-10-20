Жители трущоб Большого Конного полуострова опасаются поджогов перед «Экспо» (ФОТО, ВИДЕО)

Жители домов на Большом Конном полуострове после выхода постановления правительства, «заморозившего» стройки в этой местности, разделились на две части: одни надеются разбогатеть, другие всерьез опасаются потерять последнее.

Жители полуострова об «Экспо-2025»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшняя новость о постановлении правительства, которое, по сути, заморозило экономическую деятельность на полуострове, на ближайшие три года убедило жителей местных трущоб в том, что отчуждение у них жилья – лишь вопрос времени. При этом часть, проживающая даже в аварийных домах, называет цену на свои квартиры в размере не менее пяти миллионов рублей, другие всерьез опасаются поджогов вместо компенсаций – по ростовскому сценарию.

Напомним, областное правительство зарезервировало под строительство объектов для «Экспо-2025» земельные участки на ВИЗе общей площадью более 6 млн кв. м. Земли площадью 6 158 463,77 кв. м расположены в границах улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – 2 западных границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1, 66:41:0307061:3 – Большого Конного полуострова – набережной Верх-Исетского пруда.Срок резервирования земель – три года.

На протяжении этого периода их будет запрещено оформлять в частную собственность, строить на них новые здания, реконструировать старые и проводить другие работы, за исключением ремонта для поддержания зданий и сооружений в технически безопасном состоянии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый день»

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