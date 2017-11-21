Свердловское правительство объявит конкурс на лучший проект застройки ВИЗа под «Экспо-2025»

В Свердловской области будет объявлен конкурс на лучшую концепцию застройки Экспо-парка на берегу Верх-Исетского пруда. В ближайшее время областное правительство по поручению губернатора определит пул экспертов, критерии оценки представленных работ и денежный гонорар победителю. Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в феврале 2018 года, сообщили в департаменте информполитики губернатора региона.

Спешка с выбором конкурсных работ объясняется тем, что в марте 2018 года в Екатеринбург с инспекционным визитом приедут представители Международного бюро выставок. Ревизорам нужно показать площадку, зарезервированную для проведения «Экспо-2025». Кроме того, в июне во время следующей сессии Генеральной ассамблеи МБВ должна быть презентована архитектурная концепция будущего Экспо-парка в уральской столице.

Напомним, Екатеринбург соревнуется за право проведения международной выставки «Экспо» с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). В случае победы заявки уральской столицы, выставка пройдет в городе со 2 мая по 25 ноября 2025 года в прибрежной зоне Верх-Исетского пруда. Предполагается, что в этом районе будут выстроены выставочные павильоны для 140 стран-участников и появится жилой квартал «Экспо-сити», рассчитанный на размещение 50 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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