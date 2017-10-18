Готовьте медведей и «хотелки»: весной в Екатеринбург приедет инспекция «Экспо-2025»

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин сегодня презентовал комиссии по местному самоуправлению городской думы заявочную кампанию за право проведения в уральской столице международной выставки «Экспо-2025». В ноябре «досье» Екатеринбурга будет представлено на ассамблее в Париже, а уже следующей весной город ждет главное испытание – приезд инспекционной комиссии Международного бюро выставок, передает корреспондент РИА «Новый День».

Сергей Тушин начал свой доклад с исторической справки о выставке «Экспо», подчеркнув, что участие даже в заявочной кампании престижно для Екатеринбурга. Он напомнил, что на федеральном уровне создан оргкомитет под руководством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича и заявочный комитет под управлением бывшего зампреда правления Сбербанка Светланы Сагайдак. Со стороны Свердловской области в состав этих организаций входят губернатор Евгений Куйвашев, замгубернатора Александр Высокинский и глава городской администрации Александр Якоб.

По словам Тушина, в заявочной книге Екатеринбурга, которая будет представлена на международной ассамблее в Париже, описано не только текущее состояние города-претендента, но и его потенциал. Если Екатеринбург победит в конкурсе, то выставка пройдет в городе со 2 мая по 25 ноября 2025 года. В качестве площадки для масштабного события снова предлагается прибрежная зона Верх-Исетского пруда. Предполагается, что помимо выставочных павильонов для 140 стран-участников в этом районе появится жилой квартал «Экспо-сити», рассчитанный на размещение 50 тысяч человек.

«Это оставит городу 2,5 миллиона квадратных метров жилья, появится новый комфортный микрорайон. Объекты выставки останутся в виде наследия: павильоны могут использоваться как музеи или библиотеки, береговая линия пруда станет рекреационной зоной. Во время подготовки к «Экспо» город получит десятки тысяч рабочих мест, большой объем инвестиций, в том числе частных. Выставка станет импульсом развития Екатеринбурга», – отметил чиновник.

По расчетам мэрии, во время «Экспо-2025» город могут посетить около 14 миллионов туристов. Депутат Антон Швалев поинтересовался, как Екатеринбург будет справляться с транспортной нагрузкой. На что Сергей Тушин ответил, что в случае победы российской заявки уральской столице гарантирована либо вторая ветка метро, либо скоростной трамвай. Причем он уверен, что построить метро к 2025 году вполне реально.

Также мэрия начала собирать предложения общественников по продвижению заявки Екатеринбурга. Например, российский союз молодежи и ассоциация студентов предложили сделать на улицах города, ведущих к выставочной площадке «Экспо», отметки «2025 шагов», чтобы привлечь внимание горожан и туристов. Позже на брифинге с журналистами Сергей Тушин отметил, что администрация готова создать общественный совет СМИ для продвижения заявки Екатеринбурга, куда могут войти все заинтересованные лица. Вице-мэр подчеркнул, что для победы в заявочной кампании нужна «единая команда единомышленников», так как решение о выборе места проведения выставки «Экспо» принимается, в том числе, с учетом отношения местных жителей к событию.

Проверка города и его настроений состоится во время визита инспекционной комиссии МБВ весной 2018 года. Точная дата пока неизвестна. Напомним, предыдущий визит генсекретаря бюро выставок Висенте Лоссерталеса в Екатеринбург проходил в марте 2013 года, в рамках борьбы уральской столицы за «Экспо-2020». Тогда город встретил французских гостей снегопадом, женщинами в кокошниках и дрессированными медведями. Возможно, это помогло Екатеринбургу дойти до финала в конкурсе, но в итоге выставка досталась Дубаю. Сейчас Екатеринбург соревнуется за право проведения «Экспо-2025» с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Как сложится заявочная кампания на этот раз – предсказать трудно, но начиналась она тоже не совсем гладко. Презентационный ролик для «Экспо», который продемонстрировал губернатор Евгений Куйвашев у себя в инстаграме, вызвал массу недовольных комментариев. Горожане возмутились, почему в видео мелькают московские достопримечательности и недостроенная башня «Исеть».

Встреча Лоссерталеса – 2013

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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