Инспекцию «Экспо» ждут в апреле: «нужно вывезти снег и обеспечить удачное начало весны в городе»

В мэрии Екатеринбурга раскрыли дату приезда инспекционной комиссии Международного бюро выставок «Экспо». Как сообщила сегодня во время доклада в гордуме председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, ревизоры из Парижа посетят Урал в апреле этого года. В этот период уборка мегаполиса от грязного снега обычно выходит на первый план.

«Не знаем, какая будет погода в это время. Нужно будет вывезти снег и обеспечить удачное начало весны в городе», – отметила чиновница.

Напомним, инспекция МВБ проверит готовность городской инфраструктуры и отношение жителей к возможному проведению в Екатеринбурге международной выставки «Экспо-2025». Предыдущий визит генсекретаря бюро выставок Висенте Лоссерталеса на Урал проходил в марте 2013 года, в рамках борьбы Екатеринбурга за «Экспо-2020». Тогда город встретил французских гостей обильным снегопадом.

Сейчас Екатеринбург соревнуется за право проведения выставки «Экспо-2025» с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Еще один конкурент – Париж на прошлой неделе отозвал свою заявку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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