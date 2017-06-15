Четверг, 15 июня 2017, 13:43 мск

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Екатеринбург

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Не только театр чужой, но и храм: презентационный ролик Екатеринбурга для «Экспо» вызвал волну негодования горожан (ФОТО)

Не только театр чужой, но и храм: презентационный ролик Екатеринбурга для «Экспо» вызвал волну негодования горожан (ФОТО)

Екатеринбуржцы нашли новые ляпы в презентационном ролике уральской столицы, представленном вчера в Париже на Генассамблее Международного бюро выставок. Помимо Большого театра в видео мелькают кадры с внутренним убранством московского храма Христа Спасителя. При этом главная церковная достопримечательность Урала – Храм-на-Крови – изображается только как часть городской панорамы.

Напомним, видеопрезентацию Екатеринбурга для заявки на «Экспо-2025» опубликовал в своем инстаграме врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. Пост собрал несколько гневных комментариев, часть из них были «почищены» за несколько часов, когда .

«Можно было снять наш Оперный театр с выгодных ракурсов. Если кто-то был в храме Александро-Невского в Ново-Тихвинском женском монастыре, тот может подтвердить, что он не уступает по убранству столичным – Москве и Питеру. Такой подлог, а именно демонстрация кадров другого города, может обойтись в финале дорого – поражением. Зачем вокзал? Где аэропорт? 99,9% гостей прилетят. Верно? Ракурсы, панорамы есть более удачные. Можно, можно было сделать гораздо лучше», – написал пользователь Plotnikovstanislav.

«Ролик – полный провал и позор, кадры старые, Большой театр (серьезно?!), ж/д вокзал, что у нас мест мало в городе которые можно снять?» – негодует Senyabelkin.

После волны возмущений пресс-служба губернатора поспешила дать комментарии. «Участникам 161-й сессии Генассамблеи Международного бюро выставок накануне была представлена заявка России на право проведения «Экспо-2025». Именно в этом контексте следует рассматривать содержание видеооткрытки, которая была продемонстрирована мировому сообществу. Ролик в первую очередь, конечно, рассказывает о Екатеринбурге как о потенциальной столице «Экспо». Но при этом он не о конкретных местах и учреждениях. Он о символах города и страны, к коим, безусловно, относится и русский балет с Большим театром, и православная церковь с храмом Христа Спасителя», – приводит официальное сообщение ДИПа портал Е1.

Новый День: Не только театр чужой, но и храм: презентационный ролик Екатеринбурга для ''Экспо'' вызвал волну негодования горожан (ФОТО)
Кадр из презентационного ролика, выложенного в инстаграме врио губернатора
Новый День: Не только театр чужой, но и храм: презентационный ролик Екатеринбурга для ''Экспо'' вызвал волну негодования горожан (ФОТО)
Храм Христа Спасителя в Москве, фото Александра Липилина

Но горожан такие объяснения не устроили. Несколько человек заметили, что помимо чужих достопримечательностей в ролике про Екатеринбург демонстрируются кадры еще недостроенной башни «Исеть». «Это, видимо, тоже надо воспринимать, как будто так задумано?» – задают риторический вопрос пользователи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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