Четверг, 15 июня 2017, 08:58 мск

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Презентуя Екатеринбург в Париже на «Экспо-2025», Куйвашев показал жюри Большой театр (ФОТО)

Презентуя Екатеринбург в Париже на «Экспо-2025», Куйвашев показал жюри Большой театр (ФОТО)

На очередном ляпе поймали внимательные граждане врио губернатора Евгения Куйвашева, который вчера в Париже презентовал Екатеринбург как город-претендент на проведение всемирной выставки «Экспо-2025».

Как передает корреспондент NDNews.ru, в презентационном видеоролике среди других достопримечательностей фигурирует и оперный театр. И если с фасадом все в порядке, то вот кадры со зрительным залом вызвали у екатеринбуржцев недоумение: бдительные горожане разглядели, что в ролике – зал не Екатеринбургского академического театра оперы и балета, а всемирно известного Большого театра в Москве.

Новый День: Презентуя Екатеринбург в Париже на ''Экспо-2025'', Куйвашев показал жюри Большой театр (ФОТО)
Инстаграм Евгения Куйвашева

Конечно, руководители Международного выставочного бюро могут не знать «в лицо» екатеринбургский театр, но интерьеры Большого не узнать сложно.

Новый День: Презентуя Екатеринбург в Париже на ''Экспо-2025'', Куйвашев показал жюри Большой театр (ФОТО)
Фото с официального сайта Екатеринбургского театра оперы и балета

Оставили граждане в инстаграмме Евгения Куйвашева, где опубликован ролик, и другие замечания. «Нужно было нашу детскую больницу вставить которая разваливается и в которую попасть можно пройдя с ребёнком через подвал с страшными трубами). Очереди на весь коридор, чтоб кровь сдать; врачей замученных; и листы ожидания!!!! Чтоб попасть к узким специалистам!!! Вот это тоже картинка Екатеринбурга любимого!» – пишет один из подписчиков. «Непонятно, почему в ролике используются кадры города такой давности – башня «Исеть», например, на видеоряде ещё даже не в недостроенном состоянии», – отмечает другой.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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