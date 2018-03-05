Названа точная дата визита в Екатеринбург инспекции «Экспо-2025»

Международное бюро выставок (BIE) назвало точные даты посещения инспекционной комиссией городов, претендующих на проведение «Экспо-2025».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Екатеринбург комиссия планирует посетить 2-4 апреля. Перед этим, 6-8 марта, инспекторы съездят в Осаку, а после Екатеринбурга, 17-19 апреля, в Баку.

Напомним, инспекция МВБ проверит готовность городской инфраструктуры и отношение жителей к возможному проведению в Екатеринбурге международной выставки «Экспо-2025». Предыдущий визит генсекретаря бюро выставок Висенте Лоссерталеса на Урал проходил в марте 2013 года, в рамках борьбы Екатеринбурга за «Экспо-2020». Тогда город встретил французских гостей обильным снегопадом.

Сейчас Екатеринбург соревнуется за право проведения выставки «Экспо-2025» с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Еще один конкурент – Париж отозвал свою заявку.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

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