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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

Предупреждения синоптиков об осадках в начале недели сбываются. По Екатеринбургу прошла метель, горожане, оценивая тучу, ждут продолжения осадков и опасаются загадывать, какие пробки образуются на дорогах в вечерний час пик.

Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

Жители Екатеринбурга сегодня днем обсуждают капризы погоды – над городом зависла огромная туча, относительно спокойная погода резко меняется на метель с сильным ветром и обратно. Причем судя по всему метель «переносится» с одной части города в другую – к примеру, только что центр города засыпало снегом настолько, что видимость падала до 300 метров.

Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

В это же время на ЖБИ шел легкий снежок, а в Академическом туча совсем отступила и даже показалось солнце. Тем не менее, осадки сегодня еще вполне возможны, горожане беспокоятся о пробках на дорогах в вечерний час пик. К тому же, с сегодняшнего дня школьники вновь вышли на учебу, и машин на дорогах прибавилось.

Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

Напомним, холода продержатся в Екатеринбурге и Свердловской области до среды, с четверга теплый воздух с Атлантики принесет в регион потепление. К выходным дневная температура повысится до +10…+12 градусов, ночами будет около нуля.

Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)
Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)
Новый День: Екатеринбург засыпало апрельской метелью (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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