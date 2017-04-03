К концу недели в Екатеринбурге потеплеет до +12 градусов

Публикации за 03.04.17

Холода продержатся в Екатеринбурге и Свердловской области до среды, с четверга теплый воздух с Атлантики принесет в регион потепление. К выходным дневная температура повысится до +10…12 градусов, ночами будет около нуля.

Как следует из прогноза Свердловского Гидрометцентра, в Екатеринбурге в начале недели сохранятся отрицательные ночные температуры (в отдельные дни до минус 8-10 градусов), в светлое время суток столбики термометров будут находиться около нуля или показывать небольшие плюсовые значения, временами будет идти небольшой снег.

Но уже в четверг на Урал начнет поступать теплый воздух с Атлантики, поэтому во второй половине недели будет по-весеннему тепло, начнется таяние снега. По данным Гидрометцентра, 6 апреля днем будет +6 градусов, а в выходные – уже +10…12 градусов днем и около нуля ночью.

По данным метеорологов, прошедший месяц в Екатеринбурге был теплее обычного: средняя температура воздуха в марте превысила климатическую норму на 2,2 градуса. В городе выпало только 13 миллиметров осадков (62 процента от нормы), зато львиная их часть просыпалась в один день – 30 марта, добавив коммунальщикам работы. Самая низкая температура месяца была зафиксирована 15 марта (минус 11,9 градуса), самая высокая – 17-го числа (плюс 7).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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