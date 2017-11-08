Проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге обойдется в 100-150 млрд рублей, – Дворкович

Объем инвестиций в инфраструктуру, необходимых для проведения в Екатеринбурге выставки ЭКСПО-2025, может составить 100-150 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной продвижению уральской столицы в качестве города – кандидата на право проведения всемирной выставки вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дворкович уточнил, что поскольку Россия пока находится в стадии заявочной кампании, озвученные цифры приблизительные. Оценка дана, исходя из опыта предыдущей заявки страны на участие в ЭКСПО и опыта других стран, которые проводили всемирную выставку. При этом, по словам вице-премьера, правительство РФ считает эти средства не расходами, а эффективными инвестициями. В качестве примера Дворкович привел ЧМ-2018, проведение которого подразумевает, в частности, строительство аэропортов и других объектов.

Отдача от инвестиций может в несколько раз превысить объем средств, вложенных в ЭКСПО, к тому же выставка будет проводиться в течение полугода. Затраты должны окупиться за счет продажи билетов и коммерческой деятельности в рамках выставки.

Напомним, кроме Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 претендуют Франция (Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). Столица Свердловской области уже претендовала на ЭКСПО-2020 в 2013 году и уступила Дубаю. В Екатеринбурге для ЭКСПО-2025 выбрали площадку на набережной Верх-Исетского пруда. Власти заявили, что павильоны выставки планируют возвести вместо частного сектора, а дороги проведут таким образом, чтобы после ЭКСПО на них можно было проводить гонки «Формулы-1». Также здесь должны появиться водные каналы, новый зоопарк и другая инфраструктура.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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