Заказ на сувенирку к «Экспо-2025» подорожал на 40 % за три месяца

Администрация Екатеринбурга объявила очередную закупку сувенирной продукции к «Экспо-2025» – блокноты и ручки. Примечательно, что аналогичный заказ на ту же самую сувенирку был оплачен три месяца назад. В техзадании ни слова не поменялось, но стоимость закупки подросла на 40 %.

Администрация Екатеринбурга через МКУ «Столица Урала» сегодня начала закупку сувениров с официальной символикой «Экспо-2025». Торги проходят в форме запроса котировок, максимальная стоимость контракта – 126 000 рублей, требуется 2 000 комплектов. Наборы довольно просты – шариковая ручка и блокнот формата А5 в полиэтиленовой упаковке. В документации указано, какой конкретно должна быть ручка, сколько листов и какой плотности бумага в блокнотах, эскизы символики прилагаются. Стоимость одного набора – 65 рублей.

Подобный конкурс проводился летом этого года. В августе администрация Екатеринбурга проводила торги на закупку таких же наборов – в техзадании совпадает буквально каждая буква, все параметры ручки и блокнота. Одно отличие есть – цена. Тогда требовалось 2 300 наборов, за которые администрация была готова заплатить 105 340 рублей, то есть по 45,8 рублей за набор. Так и вышло, была подана только одна заявка – от ООО «Биф Артель». Согласно данным с сайта госзакупок, весь товар был поставлен в сентябре, тогда же оплачен, никаких претензий к качеству исполнения контракта у заказчика не возникло.

Екатеринбург вместе с Парижем, Осакой и Баку претендует на проведение «Экспо-2025». Столица Свердловской области уже претендовала на «Экспо-2020» в 2013 году и уступила Дубаю. Кто станет победителем на этот раз, станет известно через год, осенью 2018 года. По оценке вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, объем инвестиций в инфраструктуру, необходимую для проведения в Екатеринбурге выставки, может составить 100-150 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.11.17

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