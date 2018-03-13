Екатеринбург закупает тысячу кружек с символикой «Экспо»

В Екатеринбурге продолжается закупка сувениров, связанных с «Экспо-2025». На этот раз администрация города оплатит покупку тысячи кружек.

Стоимость контракта – 268 тысяч рублей, соответственно – по 268 рублей за кружку. Посуда требуется фаянсовая, с прорезиненным покрытием Soft-touch и гравировкой. В документах к закупке указано, как должна выглядеть сувенирка: синего цвета, с надписями Ekaterinburg, Russia, Expo 2025.

Заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня и до 23 марта, аукцион пройдет 29 марта.

Добавим, это не первая закупка сувенирки с символикой «Экспо». Ранее администрация города заказывала блокноты с ручками и бумажные пакеты. Иногда с такими закупками происходят странные трансформации. Так, дважды с разницей в три месяца закупались абсолютно одинаковые наборы «блокнот + ручка», но ко второму заказу максимальная цена контракта поднялась на 40 %.

Страна, в которой в 2025 году пройдет выставка, будет определяться в ноябре этого года. Кроме Екатеринбурга претендуют на проведение «Экспо-2025» Баку и Осака, заявку подавал Париж, но затем ее отозвал.

Екатеринбург, служба информации

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