Французские СМИ: Париж отозвал свою заявку на проведение «Экспо-2025»

Французские СМИ сообщают, что Париж отозвал свою заявку на проведение «Экспо-2025» по экономическим причинам, об этом говорится в письме премьер-министра страны, адресованном оргкомитету выставки. Таким образом, в борьбе остаются три города-кандидата: Баку, Осака и Екатеринбург.

Письмо премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа сегодня публикуют французские СМИ – Journal du Dimanche и Le Monde. В нем говорится, что Париж отзывает свою заявку на проведение «Экспо-2025» по финансовым обстоятельствам. Премьер-министр поясняет, что существует «структурный дефицит», а бизнес недостаточно готов вкладываться в проведение выставки.

При этом Эдуард Филипп указывает, что выставку в Милане в 2015 году посетило всего 20 миллионов человек. А значит, и в 2025 году можно не получить прогнозируемой выручки в 1,3 миллиарда евро, а лишь 455 миллионов. И Франция не готова рисковать государственными финансами. Письмо с таким содержанием направлено в оргкомитет «Экспо-2025».

Таким образом, в борьбе за право принять у себя «Экспо-2025» остались три страны: Россия, Япония и Азербайджан. Правда, официальной информации об отзыве Францией заявки на сайте Международного бюро выставок и на сайте «Экспо-2025» пока нет: там по-прежнему значатся четыре кандидата – Париж, Осака, Баку и Екатеринбург. Победителя выберут в ноябре 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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