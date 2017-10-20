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Пятница, 20 октября 2017, 09:00 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Свердловские власти запретили строить на шести миллионах «квадратов», зарезервированных под «Экспо-2025»

Свердловские власти запретили строить на шести миллионах «квадратов», зарезервированных под «Экспо-2025»

Областное правительство зарезервировало под строительство объектов для «Экспо-2025» земельные участки на ВИЗе общей площадью более 6 млн кв. м.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», земли площадью 6 158 463,77 кв. м расположены в границах улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – 2 западных границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1, 66:41:0307061:3 – Большого Конного полуострова – набережной Верх-Исетского пруда.

Новый День: Свердловские власти запретили строить на шести миллионах ''квадратов'', зарезервированных под ''Экспо-2025''

Срок резервирования земель – три года. На протяжении этого периода их будет запрещено оформлять в частную собственность, строить на них новые здания, реконструировать старые и проводить другие работы, за исключением ремонта для поддержания зданий и сооружений в технически безопасном состоянии.

Напомним, Екатеринбург подал заявку на проведение «Экспо» в 2025 году. Эксперты по-разному оценивают его шансы на победу. Например, бывший губернатор Эдуард Россель недавно заявил, что и председателя правительства Дмитрия Медведева. «Тут очень большая роль принадлежит нашему президенту. Он сам должен этим заниматься, вместе с председателем правительства. И вот если они включатся на полном серьезе, то мы выиграем», – заявил Россель.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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