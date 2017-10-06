Россель: Екатеринбург получит Экспо-2025, если включится Путин

Шансы Екатеринбурга выиграть борьбу за право проведения Экспо-2020 будут напрямую зависеть от президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции первый губернатор Свердловской области, сенатор СФ Эдуард Россель.

По его словам, очень многое будет зависеть от возможности России повлиять на страны, которые будут принимать решение. «И тут очень большая роль принадлежит нашему президенту. Он сам должен этим заниматься, вместе с председателем правительства. И вот если они включатся на полном серьезе, то мы выиграем», – заявил Россель.

Сам город Екатеринбург, по мнению Росселя, к ЭКСПО готов – кроме тех работ, которые надо будет провести специально для выставки. И вот здесь понадобятся очень серьёзные средства. «Здесь Федерация нам поможет, область своими силами не справится, но так никогда и не делается», – заметил Россель.

Он также подчеркнул, что для области это такой шанс, который трудно оценить. «Не надо забывать, что область долго была засекреченной. Я весь мир объехал чтобы ее презентовать, но с одного раза это не запоминается, надо это постоянно повторять и привлекать сюда партнёров изо всех зарубежных стран», – добавил экс-губернатор.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.10.17

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