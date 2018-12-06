Высокинский попросил Куйвашева не снимать «бронь» с земли под «Экспо-2025»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский попросил губернатора Евгения Куйвашева пока не подписывать постановление о снятии ограничений на использование земли, зарезервированной под строительство площадки всемирной выставки «Экспо-2025».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании правительства губернатор предложил главе города проработать вопрос о вовлечении этих земель в хозяйственный оборот, а также подумать о выполнении обещаний, данных горожанам во время продвижения заявки.

Высокинский губернатору неожиданно возразил: «Евгений Владимирович, прошу вас пока не подписывать это постановление. Есть логика в том, чтобы внести корректировки (в постановление о резервировании участка – прим. ред.)".

Губернатор согласился отложить подписание документа на три дня. Какие именно корректировки имел в виду Высокинский, вслух сказано не было, но нельзя исключать, что речь может идти о продлении срока резервирования на случай борьбы Екатеринбурга за проведение «Экспо-2030».

Напомним, областное правительство зарезервировало под строительство объектов для «Экспо-2025» земельные участки на ВИЗе общей площадью более 6 млн кв. м. Земли площадью 6 158 463,77 кв. м расположены в границах улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – двух западных границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1, 66:41:0307061:3 – Большого Конного полуострова – набережной Верх-Исетского пруда. Срок резервирования земель – три года.

На протяжении этого периода их будет запрещено оформлять в частную собственность, строить на них новые здания, реконструировать старые и проводить другие работы, за исключением ремонта для поддержания зданий и сооружений в технически безопасном состоянии.

«Новый День» побывал на этой территории и побеседовал с жителями имеющихся там домов. Обитатели домов предполагали, что отчуждение у них жилья – лишь вопрос времени. При этом люди, проживающие даже в аварийных домах, называют цену на свои квартиры в размере не менее 5 миллионов рублей, другие всерьез опасаются поджогов вместо компенсаций – по ростовскому сценарию.

Мнения жителей

Екатеринбург, служба информации

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