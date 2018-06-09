После праздников Куйвашев и Сагайдак отправятся в Париж

Сразу после Дня России губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поедет в составе российской делегации в Париж, на 163-ю Генеральную ассамблею Международного бюро выставок (МБВ).

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, 13 июня там состоится презентация заявки на право проведения Всемирной выставки «Экспо-2025» в Екатеринбурге. Возглавит делегацию первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов. Также в ее составе глава Российской академии наук Александр Сергеев, 11-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию екатеринбурженка Анжелика Тиманина и гендиректор заявочного комитета «Экспо-2025» Светлана Сагайдак.

Напомним, недавно заявочному комитету под руководством Сагайдак было дополнительно выделено 100 млн рублей из бюджета Свердловской области, при том, что, например, власти уже год не могут найти денег на строительство школы в Сосьве, где дети вынуждены учиться в здании 1908 года. Этот факт возмутил некоторых депутатов. Кроме того, есть большие сомнения, что предыдущие бюджетные транши были освоены действительно эффективно. На вопрос депутатов чиновники ответили туманно – «средства ушли на продвижение заявки», на запрос РИА «Новый День» в заявочном комитете не ответили вообще.

Отметим, что Россия участвует во Всемирном выставочном движении с 1851 года, но пока ни разу не становилась местом проведения «Экспо». На данный момент конкурентами Екатеринбурга являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования.

Екатеринбург, Париж, служба информации

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