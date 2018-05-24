Шансы на «Экспо-2025» стремятся к нулю, но деньги освоены: финита ля комедия?

Деятельность АНО «Заявочный комитет «Экспо-2025» вызывает все больше неприятных вопросов, на которые нелегко получить ответы. Организация, истратившая меньше чем за год десятки бюджетных миллионов, по всей видимости, не достигла той цели, ради которой она создавалась. И ответственность за это, вероятно, следует возложить на ее руководителя – Светлану Сагайдак.

Как сообщил сегодня автор телеграм-канала «Незыгарь», теперь, когда покровитель Сагайдак Аркадий Дворкович покинул правительство, информированные источники смогли припомнить о ней немало интересного, а также дать оценку ее работе. Например, в МИДе полагают, что работа со странами Европейского Союза комитетом и лично Сагайдак провалена. Кроме того, она серьезно подпортила репутацию России в МБВ. Недруги Сагайдак и конкуренты России в борьбе за «Экспо-2025», такие как Азербайджан, активно передают докладные записки через свои неформальные каналы в «Международное бюро выставок» о прошлой деятельности Сагайдак в Сбербанке и ее конфликтах с рядом бизнес-структур. Утверждают даже, что она якобы брала у коммерсантов деньги за помощь в открытии кредитов, но не выполняла обещанного.

В самом Екатеринбурге также назрело недовольство. Часть депутатов Законодательного собрания Свердловской области на этой неделе возмутились выделением комитету очередного бюджетного подарка в размере 100 млн рублей, при том, что, например, власти уже год не могут найти денег на строительство школы в Сосьве, где дети вынуждены учиться в здании 1908 года. На заседании бюджетного комитета на прошлой неделе министерству экономики, которое курирует комитет, был задан вопрос: на что конкретно были потрачены выделенные ему деньги. Ответ оказался очень обтекаемым: на продвижение заявки и мероприятия, в том числе зарубежные. Не удовлетворившись этим, «Новый День» послал в министерство собственный запрос на ту же тему. Ответ на него также не слишком информативен: «Правительству Свердловской области поручено предусмотреть средства областного бюджета на финансирование заявочной кампании. Финансировалась подготовка, подача и продвижение российской заявки на Всемирную универсальную выставку. В частности, средства направлялись на создание и техническое сопровождение Заявочной книги, презентацию проекта на крупнейших международных деловых форумах, иных представительных площадках, в том числе за рубежом». Более подробную информацию агентству посоветовали искать в самом комитете. Запрос туда отправлен.

Между тем, по данным того же телеграм-канала, в комитете понимают, что бюджетные транши не бесконечны и пытаются напоследок использовать их по максимуму. Так, утверждает Незыгарь, Сагайдак выделила почти 19 миллионов рублей на «информационно-техническое сопровождение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Выиграла компания ООО «Диджитал Перформанс», входящая в холдинг армянских предпринимателей «Твига Групп», собственники которой являются близкими друзьями заместителя Сагайдак в «Заявочном комитете» Михаила Петросяна.

Отметим, что в графике проверок областной Счетной палаты комитет официально пока не значится, но не исключено, что события последнего времени все же приведут к этому.

Екатеринбург, служба информации

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