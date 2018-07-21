Новым руководителем оргкомитета «Экспо-2025» назначен Антон Силуанов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обновил состав оргкомитета по продвижению заявки Екатеринбурга на всемирную выставку «Экспо-2025». Новым руководителем комитета назначен зампредседателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов.

В распоряжении уточняются должности еще нескольких членов оргкомитета. Вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково» Александр Чернов теперь значится как генеральный директор заявочного комитета «Экспо-2025». Позиция бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича в документе определена как «сопредседатель совета НКО «Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий».

Из состава оргкомитета исключены Светлана Сагайдак, ранее возглавлявшая заявочный комитет, статс-секретарь – замминистра образования и науки Павел Зенькович и экс-замминистра сельского хозяйства Елена Астраханцева.

Напомним, на проведение международной выставки «Экспо» в 2025 году претендуют Екатеринбург, Осака и Баку. Город-победитель будет назван на Генеральной ассамблее МБВ в Париже 23 ноября 2018 года.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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