Все три заявки на проведение «Экспо-2025» названы «жизнеспособными»

Международное бюро выставок объявило, что все три претендента на проведение «Экспо-2025» – Осака, Екатеринбург и Баку – прошли предварительный отбор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято вчера на 163-й Генеральной ассамблее МБВ. «Государства-члены одобрили рекомендации исполнительного комитета, который счел все три проекта «Экспо» жизнеспособными и соответствующими положениям МБВ», – говорится в сообщении организации. Сегодня Япония, Россия и Азербайджан представят свои проекты делегатам ассамблеи.

Окончательное решение о месте проведения «Экспо-2025» будет принято в ноябре. В оставшиеся месяцы, как сообщила ранее в одном из интервью гендиректор заявочного комитета Светлана Сагайдак, комитет будет «проводить индивидуальную работу со странами, входящими в Международное выставочное бюро – раскрывать преимущества нашей заявки, показывать великолепие Екатеринбурга». Напомним, недавно комитет получил из областного бюджета 100 млн рублей на продвижение заявки.

Екатеринбург, служба информации

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