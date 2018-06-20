В заявочном комитете «Экспо-2025» сменили руководителя

Непосредственное управление продвижением заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки «Экспо-2025» возложено на нового руководителя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заявочного комитета, в последние пять месяцев перед окончательным голосованием в Париже руководить заявочным комитетом будет Александр Чернов, вице-президент по внешним коммуникациям фонда «Сколково», который участвовал в продвижении заявки Екатеринбурга в качестве члена Оргкомитета «Экспо-2025» с июня 2017 года.

Светлана Сагайдак, возглавлявшая заявочный комитет с сентября 2017 года, переходит на должность заместителя председателя Оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга на право проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки.

Напомним, недавно заявочному комитету под руководством Сагайдак было дополнительно выделено 100 млн рублей из бюджета Свердловской области, при том, что, например, власти уже год не могут найти денег на строительство школы в Сосьве, где дети вынуждены учиться в здании 1908 года. Этот факт возмутил некоторых депутатов. Кроме того, есть большие сомнения, что предыдущие бюджетные транши были освоены действительно эффективно. На вопрос депутатов чиновники ответили туманно – «средства ушли на продвижение заявки», на запрос РИА «Новый День» в заявочном комитете не ответили вообще.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 20.06.18

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