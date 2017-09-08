Заявочный комитет «Екатеринбург Экспо-2025» возглавит бывший зампред Сбербанка

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович назвал имя руководителя заявочного комитета «Экспо-2025» по продвижению заявки Екатеринбурга. Организацию возглавит бывший зампред правления Сбербанка Светлана Сагайдак, сообщили в пресс-службе правительства области.

«В оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, Свердловской области, Екатеринбурга. Это заместители министра, которые курируют соответствующую тематику. У нас есть российский комиссар по выставкам – замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, представители других министерств, представители «Сколково» и крупнейших компаний. И мы приняли решение о назначении руководителем заявочного комитета Светланы Сагайдак, которая ранее работала в Сбербанке России», – сообщил вице-премьер сегодня в Астане, где в данный момент проходит специализированная выставка «Экспо-2017».

Напомним, заявочный комитет «Екатеринбург Экспо -2025» был создан 31 августа по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрием Медведевым. Куратором российской заявки в МВБ назначен Аркадий Дворкович. Помимо Екатеринбурга на право проведения выставки «Экспо-2025» претендуют Париж, Осака и Баку. Победитель конкурса определится в ноябре 2018 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

УФАС проверяет на оскорбление чувств верующих в коммунизм рекламу, где красноармеец призывает менять золото (ФОТО). / В Екатеринбургском зоопарке родился белоплечий капуцин (ФОТО). / Следователь не пускает шансонье Новикова в передачу «Пусть говорят». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»