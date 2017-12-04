К «Экспо-2025» в Кольцово построят новый международный терминал, но третьей ВПП не будет

В случае победы Екатеринбурга в борьбе за проведение выставки «Экспо-2025» в аэропорту Кольцово построят новый международный терминал – он расположится за отелем «Анжело». Третью взлетно-посадочную полосу в аэропорту строить передумали, как это планировалось при заявке на «Экспо-2020». По мнению руководства Кольцово, одновременно самолеты взлетать все равно не смогут, а значит, смысла в строительстве нет.

Напомним, когда Екатеринбург заявлялся на участие в «Экпо-2020», планировалось расширить возможности аэропорта. И одним из главных пунктов в планах стояло строительство новой, третьей, взлетно-посадочной полосы. Однако сейчас, когда Екатеринбург вновь претендует на «Экспо», планы кардинально изменились. Как рассказал сегодня на пресс-конференции исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов, третьей ВПП не будет, зато в случае победы появится новый международный терминал.

«Жизнь идет, все меняется, и ко времени проведения «Экспо-2025» у нас уже другие задачи и другие данные. Если вспомнить прошлые расчеты к «Экспо-2020», подобная международная выставка добавила бы к фоновому расписанию Кольцово 6 миллионов пассажиров. Существующий генплан позволяет построить дополнительный международный аэропорт площадью 60-70 тысяч квадратных метров, который разместился бы за отелем «Анжеоло». Он соединялся бы с новым многоуровневым паркингом. А в здании нынешнего международного терминала обслуживались бы внутренние вылеты. Сегодня проектная мощность Кольцово предполагает прием до 8 миллионов пассажиров в год, а с таким новым терминалом и парковкой мы смогли бы расширить мощность до 15-16 миллионов. Причем это на уже имеющейся инфраструктуре», – отметил Алексей Пискунов.

При этом строительство третьей ВПП ушло в прошлое. По словам исполнительного директора аэропорта, сегодня это необоснованно. «Посмотрите на Шереметьево. Там три ВПП, но одновременно они работать не могут, потому что существуют нормативы одновременного взлета или посадки самолетов. И эти полосы «зависимы», работают только две из них одновременно. И то же было бы в Кольцово», – отметил Алексей Пискунов.

Сейчас аэропорт заказал аналитические расчеты для презентации перед комиссией «Экспо-2025» у иностранных брендовых консультантов. Цифры будут готовы к февралю-марту 2018 года.

Что касается обоснованности строительства нового терминала и парковки именно для выставки, которая идет всего полгода, Алексей Пискунов напомнил про ШОС: все инфраструктура, отстроенная в Екатеринбурге к 2008 году, до сих пор приносит дивиденды.

«Годом раньше – годом позже нам придется строить новый международный терминал. Мы уже постепенно подходим к своей максимальной пропускной способности. В любом случае, если будет выиграна «Экспо-2025», город получит мощнейший толчок, как было с ШОС: были построены отели, дороги, выставочные центры – и сразу в Екатеринбурге стали проводить больше мероприятий высокого уровня. И после «Экспо-2025», если выставка пройдет у нас, вся инфраструктура останется востребованной. Не думаю, что будет что-то простаивать», – резюмировал Пискунов.

Само строительство нового терминала и парковки займет около двух лет, предполагает руководство Кольцово. Поэтому после решения МВБ о победителе «Экспо-2025» время еще будет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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