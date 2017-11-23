Властям поставили задачу: «задобрить» население Екатеринбурга перед приездом визитеров «Экспо-2025» (ФОТО)

Во время своего визита в Екатеринбург в марте 2018 года делегация Международного бюро выставок будет проверять не только техническую готовность города принять «Экспо-2025», но и настроения местного населения. Если опросы и прочие инструменты покажут, что уральцы не хотят принимать самую масштабную выставку, то Екатеринбург снова может проиграть. Власти Свердловской области попытаются до весны наладить диалог с населением, чтобы «задобрить» рассказами о пользе выставки.

Напомним, Екатеринбург соревнуется за право проведения международной выставки «Экспо» с Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). В случае победы заявки уральской столицы, выставка пройдет в городе со 2 мая по 25 ноября 2025 года в прибрежной зоне Верх-Исетского пруда. Ранее Екатеринбург уже участвовал в конкурсе за право проведения «Экспо-2020», но в последнем туре голосования проиграл Дубаю.

Сейчас ситуация критичная. Если Екатеринбург снова не выберут в качестве площадки «Экспо-2025», то шанса у города не будет в ближайшие лет 20-30. Об этом сегодня заявил на встрече с представителями СМИ вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский. «Это значит, что у тех, кто сегодня молод и активен, это последний шанс на то, чтобы увидеть «Экспо-2025» в Екатеринбурге. В ближайшие десятилетия у Екатеринбурга не будет шанса заявиться. Мне, например, через 30 лет будет 70 и я не знаю, будет ли меня интересовать выставка», – отметил Александр Высокинский.

При этом власти отчетливо понимают, что многие жители Свердловской области сегодня настроены скептически: якобы, «Экспо» – это очередная трата денег, большая стройка, а рядовым уральцам ничего, кроме хлопот и повышения цен, выставка не даст. Но подобные настроения, считает Высокинский, могут спровоцировать проигрыш Екатеринбурга на голосовании в ноябре 2018 года. Потому что представители Международного бюро выставок будут оценивать не только проекты «Экспо-сити», пропускную способность аэропорта и готовность инфраструктуры, – но и настроения в обществе.

«Делегация МБВ приедет весной в Екатеринбург и будет проверять технологические параметры – насколько город готов принять огромный наплыв гостей «Экспо». Но также будут оценивать и то, насколько сами горожане заинтересованы в этом мероприятии, – отметил Высокинский. – Мы готовы отвечать на все вопросы. Может, через СМИ».

Каким образом МБВ будет оценивать настроения в обществе, Высокинский не уточнил. Он отметил, что это могут быть опросы, а могут быть тайные покупатели. Но в любом случае перед областными властями стоит жесткая задача: до весны склонить общественность Екатеринбурга на сторону «Экспо-2025». Ведь в этот раз, в отличие от прошлой заявки, за спиной стоит федерация.

На вопросы журналистов – а что даст выставка простым горожанам? – Александр Высокинский привел несколько примеров. В частности, если Екатеринбург примет «Экспо», то не исключено строительство скоростной железной дороги до Челябинска.

«Нужно будет принимать через аэропорт огромное количество людей. Чтобы вы понимали – объемы Кольцово пришлось бы наращивать до объемов Домодедово. Но нужен ли нам Домодедово? Куда лучше распределить нагрузку по приему гостей на соседей. И тогда встает вопрос строительства скоростной железной дороги до Челябинска», – отметил спикер.

Также, если «Экспо» все-таки пройдет в Екатеринбурге, на несколько лет будут загружены заказами все местные заводы: нужно будет обеспечивать материалами огромную стройку «Экспо-сити» на 555 гектарах.

«Выиграть заявку только презентациями нельзя, но только презентациями ее можно проиграть. Выиграть заявку только лоббированием нельзя, но только лоббированием можно проиграть. Выиграть заявку только мнением горожан нельзя, но только негативным мнением можно проиграть», – уверен Высокинский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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