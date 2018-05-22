Скоростную железную дорогу Екатеринбург – Челябинск могут построить уже через 3 года

В мэрии Екатеринбурга назвали новые сроки строительства скоростной железной дороги между аэропортами Екатеринбурга и Челябинска. По словам заместителя главы администрации по стратегическому планированию, проектная документация будет готова уже через полтора года, и при наличии финансирования дорога может появиться к 2021-2022 году, а не к 2030, как планировалось ранее.

Об этом заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков рассказал в программе «Открытая студия» на канале «41 Домашний». Чиновник также добавил, что к проекту будут привлечены серьезные инвесторы – металлургические компании.

Напомним, впервые о скоростной дороге между Екатеринбургом и Челябинском заговорили в 2017 году, когда Екатеринбург подал заявку на проведение «Экспо-2025». Как ранее писал «Новый День», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о начале строительства высокоскоростной железной дороги Екатеринбург – Челябинск. Проект даже вошел в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

Проект включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью около 209 километров и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово), депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления УВСМ. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах Баландино и Кольцово.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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